نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” فتح رابط نتائج دبلوم التعليم العام 2022 سلطنة عمان التربية والتعليم النتائج عبر رابط البوابة التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما يشغل بال طلاب الدبلوم العام في سلطنة عمان، هو موعد تفعيل رابط نتائج دبلوم التعليم العام حتى يتمكنوا من الدخول عبر رابط البوابة التعليمية، ومعرفة درجاتهم بعد أن تمت العملية الامتحانية بسلام في الفترة من 16 يناير حتى مطلع شهر فبراير الجاري، ونحن من خلال هذا التقرير سنقدم لكم عبر موقعكم ثقفني، الموعد والرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج، ونشرح بأسلوب بسيط، طريقة وألية أستخراج النتائج، حتى نساعد الطلاب على إنهاء حالة القلق والترقب التي تنتابهم من انتظار إعلان النتيجة.

رابط نتائج دبلوم التعليم العام سلطنة عمان

كانت وزارة الربية والتعليم في سلطنة عمان، قد تابعت ما تردد بكثرة في الساعات والأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن صعوبة مادة الكيمياء مما جعلها تصدر بيان بهذا الشأن عبر الحساب الرسمي للوزارة على تويتر، تشرح فيه أن الامتحان تم وضعه من قبل الخبراء والمتخصصين في المنهج الدراسي، بما يتناسب مع مستويات الطلبة ونفت أن يكون الاختبار فوق مستوى الطلاب.

رابط البوابة التعليمية سلطنة عمان

أدخل عبر رابط البوابة التعليمية home.moe.gov.om .

. أو رابط موقع وزارة التربية والتعليم العمانية moe.gov.mo .

. حدد المرحلة التعليمية التي ترغب في الاستعلام عنها.

مرحلة التعليم العام.

سجل بياناتك الشخصية المطلوبة.

أنقر على بحث لتظهر لك تفاصيل النتائج.

رابط منصة منظرة التعليمية العمانية

في ظل التعليم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا التي تضرب العالم الآن، لجأت معظم الدول إلي أنشاء المنصات التعليمية، ومنصة منظرة هي منصة تم أطلاقها بهدف تقريب عملية التواصل بين المعلم والطالب، وتسهيل عملية تحصيل الدروس عن بعد وكانت السلطنة رائدة في التحول الرقمي في التعليم بعد جائحة كورونا، وأنشأت العديد من المنصات التعليمية.

موعد إعلان نتائج دبلوم التعليم العام

من المعروف أن الاختبارات الخاصة بدبلوم التعليم العام قد انتهت الثلاثاء في الأول من فبراير، وبعد نهاية الاختبارات، مباشراً شرعت الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم في عملية تصحيح الإجابات، ومن المتوقع أن موعد النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وتعمل الوزارة على الانتهاء بأسرع وقت ممكن حتى تنهي حالة القلق لدى الطلاب.

وزارة التربية والتعليم العمانية

تعمل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، على تقديم كافة وسائل الراحة للطلاب، وتقديم كافة خدماتها عن بعد في ظل تفشي وباء كورونا، وتقوم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية، التي تقدم النتائج بجانب المنصات التعليمية لتوفير المواد العلمية للطلاب عن بعد حتى يستطع يعوا تحصيل المقررات التعليمية من منازلهم.