السنغال تحسم جدل صحة ماني.. ومشاركته أمام غينيا الاستوائية

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن المهاجم ساديو ماني جاهز للعب مع منتخب البلاد في مواجهة غينيا الاستوائية في دور الثمانية بكأس الأمم الافريقية للعبة الشعبية المقامة في الكاميرون، الأحد.
وكان ماني لاعب ليفربول الإنجليزي اصطدم بالرأس مع حارس مرمى جزر الرأس الأخضر في مباراة الفريقين بدور 16، الثلاثاء الماضي، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى بعد أن خرج من المباراة عقب شعوره بالدوار وتورم في الوجه.
وقال طبيب منتخب السنغال إن الفحوص التي خضع لها اللاعب أثبتت عدم إصابته بارتجاح في المخ.
وأضاف الطبيب عبد الرحمن فيديور في بيان أصدره الاتحاد السنغالي لكرة القدم: "جميع الأعراض التي شعر بها على أرض الملعب تلاشت. حالته تتطلب مراقبة عن قرب. فحص الأشعة أظهر أن كل شيء طبيعي".
ونشر ماني حامل لقب أفضل لاعب إفريقي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عبارة: "يستمر التعافي".
وتسعى السنغال للفوز باللقب الإفريقي للمرة الأولى وتعول في ذلك كثيرا على وجود ماني في خط الهجوم.
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