السفر بالطائرة.. "نصيحة ذهبية" في الدرجة الاقتصادية

تبدو فكرة السفرة بالطائرة لمسافة طويلة أمرا متعبا للبعض، وخصوصا إذا كان المسافر سيجلس في الدرجة الاقتصادية، حيث المقاعد الضيقة.

لكن مسافرا يواظب على ركوب الطائرات، وجد حلا لأولئك الذين يرغبون بالسفر لمسافات طويلة وعبر الدرجة الاقتصادية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الصن" البريطانية.

وتقول فيليس ستولر، رئيسة مجموعة السفر النسائية، التي تسافر لمسافات طويلة، إن هناك مقعدا واحدا أفضل من بقية المقاعد في الدرجة الاقتصادية.

وأوضحت أن الأمر كله يتعلق بمدى قرب المقعد من المرحاض.

وقالت إنها تحاول دائما حجز مقعد بالقرب من المرحاض، وتحديدا على بعد 5 صفوف منه، مضيفة أنه "بهذه الطريقة، يمكنك أن "تستولي" على المرحاض" عندما يكون فارغا لبضع دقائق".

وأردفت أنه بمجرد الجلوس بالقرب من المرحاض، يمكنك مراقبة قائمة الانتظار على بابه مع بقائك مسترخيا في مقعدك إن كان هناك طابور طويل، وحالما انخفض عدد الموجودين في الطابور يمكنك القفز والذهاب إلى الحمام.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد ابتكر مسافرون حيلا عدة لجعل الرحلة في الدرجة الاقتصادية أكثر راحة.

وعلى سبيل المثال، قامت ناشطة على تطبيق "تيك توك" بجلب مسند القدم إلى الطائرة وجعلته قابلا للطي، بما يريحها على متن الطائرة.