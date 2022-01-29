وزيرا دفاع أمريكا وفرنسا يبحثان أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى فى بيان اليوم السبت، إن الجانبين "تشاركا المخاوف بشأن التصعيد الروسى على الحدود الأوكرانية وفى بيلاروسيا، وأعربا عن دعمهما لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، كما ناقشا استمرار حاجة حلفاء الناتو لإظهار الوحدة وتعزيز الحلف فى مواجهة العدوان الروسى المحتمل".

وأضاف المتحدث أن أوستن شكر بارلى على الدور القيادى لفرنسا فيما يتعلق بالردع فى الجناح الشرقى للناتو وفى جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل، كما أعرب عن تعازيه لمقتل العسكرى الفرنسى، ألكسندر مارتن، فى مالى الأسبوع الماضى، بحسب ما جاء فى البيان الذى نُشر على الموقع الإلكترونى للبنتاجون.