أسهل طريقة لعمل كب كيك الهوهوز المحشي بكريمة خطيرة في المنزل

يعتبر الكب كيك من أشهر الحلويات التي يعشقها الأطفال ويحبها الكبار، فما بالك إذا كانت بطعم كيك هوهوز التي نشتريها من السوبرماركت، ولكن بعد اليوم نعملها في البيت بطريقة سهلة ومضمونة ومقادير مضبوطة، سيقبل عليها الجميع لما يميزها من كيك الشوكولاته الهشة جدا مثل الأسفنج ، ومحشية كريمة ولا أروع، وطبعا جناش الشوكولاتة الذي لا يختلف عليه اثنين، لذلك سيصبح الكب كيك المفضل لديهم، ويطلبون عمله باستمرار حتى أنه مناسب في حفلات عيد الميلاد، كما يصلح لعمله مشروع مربح لمن يرغب بالعمل من المنزل، ولذلك سنقدمه بطريقة ميسرة بدلاً من شرائه جاهز، وحتى نتجنب تناول الأولاد للمواد الحافظة، أو دون الحاجة إلي الذهاب إلي الكافيهات لشرائه.

مقادير عمل كب كيك الهوهوز

٢ بيضة

فانيليا

معلقة خل

١/ ٢ كوب زيت

علبة زبادي ١٢٥ جم أو ممكن البديل ٣/٤ كوب حليب

كوب وربع سكر

٣/٤ كوب كاكاو

١,١/٢كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر مليئة

ذرة ملح

طريقة عمل كب كيك الهوهوز

نحضر بولة ناشفة وتضع البيض مع الفانيليا والخل ونخفق بالمضرب الكهربائي أو الخلاط، حتي يفتح لونه ثم نضيف السكر ونستمر بالضرب المبرح حتي يتحول إلي لون فاتح وكريمي. نبدأ ننزل بزيت سرسوب ونقلل السرعة حتى لا يهبط البيض ثم نزود الزبادي أو اللبن حتى يتخلطوا مع المكونات السابقة ننخل المكونات الجافة اولا الدقيق ومعه ايضا البيكنج بودر ثم نضيفهم علي خليط المكونات السائلة نحضر صينية الكب كيك ونضع ورق الزبدة الخاص بها أو نعملها في قوالب سيلكون، وبذلك يكون الخليط جاهز لصبه في قوالب الكب كيك. تدخل الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ يستغرق حوالي ١٥ دقيقة.

نجهز الكريمة الحشوة

١/٤ كوب كريم شانتيه

١/٤ كوب كريم تشيز

١/٢ كوب ماء ساقه

معلقة كبيرة سكر

نخفق جميع المكونات جيداً في المضرب الكهربائي حتي نحصل علي كريمة الحشوة ناعمة ولذيذة.

الجناش

نص كوب شوكولاتة ميسورة

ربع كوب لبن

معلقة صغيرة زيت

نضعهم علي حمام مائي حتى تمام الذوبان ويتكون معا صوص جميل وسمك مناسب.