رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الموارد البشرية تحدد الفئات المستثناة من الجنسية

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، هو أهم الموضوعات التي تهم الفئات المنخفضة الدخل في المملكة والمتواجدين بصفة مستمرة على الأراضي السعودية، سواء من السعوديون أو الفئات غير السعودية التي حددها النظام الجديد، للاستفادة من الدعم والتدريب الذي يقدمه البرنامج للفئات المستحقة والتي ينطبق عليها الشروط، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية وطريقة التسجيل الإلكتروني، والفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية وهم بالملايين في المملكة، يرغبون في الاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية، للبرنامج الأكبر في العالم العربي من حيث تقديم الدعم.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور منصة الدعم والحماية .

. النقر على تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

تسجيل البيانات المطلوبة من الراغب بالتسجيل.

أنقر مرة أخرى على تسجيل جديد وسجل الاسم ورقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

سجل رمز التحقق المرئي ثم أنقر على أيقونة الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

ثم قم بتحميل المستندات الثبوتية المطلوبة لتأكيد البيانات المسجلة ثم قم بالضغط على أيقونة أراسل.

من هم الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية

بعد أن تم دراسة العدي من أنظمة الضمان الاجتماعي في العديد من دول العالم التي تقدم ضمان اجتماعي لمواطنيها واستهداف دخول فئات جديدة للضمان أقرت الوزارة دخول فئات غير سعودية للمنظومة وهي كما يلي.

زوجة المواطن السعودي المطلقة أو الأرملة ولها أبناء من الزوج ومقيمة أقامة دائمة بالمملكة. أبناء المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي وتكون علاقة الزواج مثبتة رسمياً. الأشخاص الأيتام ومن ذوي الإعاقة وشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد