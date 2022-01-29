غدا .. انطلاق فعاليات الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية الدول العربية

جدة - نرمين السيد - تنطلق أعمال الاجتماع التشاورى لوزراء خارجية الدول العربية، غدا الأحد بالكويت، لمناقشة مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والمسائل المطروحة، فضلا عن توحيد المواقف إزاء مختلف التحديات التى تواجهها الدول العربية.





ومن المقرر أن يعقد الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتى ورئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته 156 مؤتمرا صحفيا مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عقب الاجتماع لوزراء الخارجية العرب.

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