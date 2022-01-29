“من هنا” رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور1443 وكشوف أسماء المقبولين

بحث المواطنون السعوديين عن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى يتعرفوا على حقيقة قبولهم في نظام الاجتماعي المطور أو رفضهم وسوف نوضح هذا الرابط من خلال هذا المقال.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

عندما تقوم الأسر السعودية بالتقديم في هذا الضمان الاجتماعي المطور لا يمكن قبول جميع الأسر فهناك أسر يتم قبولها وأخرى يتم رفضها حيث تم قبول حوالي ٧٢ أسرة من أصل ١٢٠ أسرة قاموا بالتقديم على هذا الضمان، لذلك بحثت جميع الأسر عن رابط الاستعلام عن الضمان وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام من خلال النقاط التالية: –

تبقى مدة تحقق الأهلية من استحقاق الضمان حوالي ٢٠ يوم بعد ذلك ترسل وزارة الموارد البشرية رسائل إلى المتقدمين بالقبول أو الرفض على هواتفهم.

يتمكن المواطن السعودي الاستعلام عن قبوله أو رفضه من خلال رقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي (Hrsd. gov. sa).

يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم تظهر نتيجة الاستعلام بالقبول أو بالرفض.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تعرفنا عن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور نوضح الشروط اللازمة حتى يتم قبول المتقدمين لهذا النظام من خلال النقاط التالية: –