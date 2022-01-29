نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور1443 وكشوف أسماء المقبولين في المقال التالي
بحث المواطنون السعوديين عن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك حتى يتعرفوا على حقيقة قبولهم في نظام الاجتماعي المطور أو رفضهم وسوف نوضح هذا الرابط من خلال هذا المقال.
رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
عندما تقوم الأسر السعودية بالتقديم في هذا الضمان الاجتماعي المطور لا يمكن قبول جميع الأسر فهناك أسر يتم قبولها وأخرى يتم رفضها حيث تم قبول حوالي ٧٢ أسرة من أصل ١٢٠ أسرة قاموا بالتقديم على هذا الضمان، لذلك بحثت جميع الأسر عن رابط الاستعلام عن الضمان وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام من خلال النقاط التالية: –
- تبقى مدة تحقق الأهلية من استحقاق الضمان حوالي ٢٠ يوم بعد ذلك ترسل وزارة الموارد البشرية رسائل إلى المتقدمين بالقبول أو الرفض على هواتفهم.
- يتمكن المواطن السعودي الاستعلام عن قبوله أو رفضه من خلال رقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي (Hrsd. gov. sa).
- يقوم المواطن بإدخال كلمة المرور الخاصة به ثم تظهر نتيجة الاستعلام بالقبول أو بالرفض.
شروط الضمان الاجتماعي المطور
بعد أن تعرفنا عن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور نوضح الشروط اللازمة حتى يتم قبول المتقدمين لهذا النظام من خلال النقاط التالية: –
- أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يصرف أيضا للأرامل والأيتام المقيمين في السعودية بصفة دائمة.
- يجب على القادرين في الأسر السعودية التي سجلت في الضمان الاجتماعي المطور الانتظام ببرنامج التدريب والتوظيف للحصول على وظيفة أو مهنة بعد انتهاء مدة التدريب فهو شرط أساسي.
- يمكن لأحد أفراد الأسر المسجلة في نظام الاجتماعي المطور يدرس خارج السعودية لا يؤثر ذلك على صلاحية القبول.
- يجب أن تكون الأسر التي تحصل على الضمان لا تمتلك أي ممتلكات.
- تكون هذه الأسر الراغبة في الحصول على الدعم لا يوجد لها أي دخل أو يكونوا أصحاب دخل منخفض.
- لا يحصل على هذا الضمان من تنطبق عليهم الشروط ويعيشون في أماكن الإيواء والسجون.
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية وأن يقيم في السعودية بصفة دائمة.
- يكون للمطلقات والأرامل السعوديات وغير السعوديات المتزوجين من زوج سعودي.
- المطلقات والأرامل السعوديات المتزوجين من غير السعودي.
- المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولكن يوجد لها أيتام سعوديين.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ