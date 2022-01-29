نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث ببجي 1.8 الإصدار الجديد 2022 من اللعبة pubg mobile وطريقة تطبيق الخطوات في المقال التالي
تحديث ببجي 1.8 إحدى التحديثات التي يجب القيام بها في اللعبة وذلك حتى نحصل على المميزات الخاصة باللعبة، فسوف نوضح لكم طريقة تحديثها والامتيازات التي يمكن أن نحصل عليها بعد التحديث من خلال هذا المقال.
كيفية تحديث ببجي 1.8 الإصدار الجديد 2022
تكون ببجي من ألعاب المغامرة والأثارة والتشويق يحبها الكثير من الاعبين حيث تعدى عدد اللاعبين بها إلى الملايين، ونجد أنه يوجد كثير من التحديثات الخاصة باللعبة وذلك حتى نحصل على كثير من المميزات الخاصة بها وسوف نوضح طريقة تحديثها طبقا للخطوات التالية:-
- ندخل على متجر جوجل بلاي.
- نكتب في البحث ببجي 1.8.
- ستظهر لنا اللعبة بعد ذلك.
- ثم بعد ذلك نختار تحديث في المربع الأخضر.
- ننتظر عدة دقائق.
- بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بميزاتها الجديدة.
- نضغط على فتح.
- نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.
تحسينات لعبة ببجي موبايل بعد التحديث
بعد أن قمنا بالتحدث عن خطوات تحديث ببجي 1.8 من خلال النقاط السابقة سوف نوضح التحسينات التي حدثت داخل اللعبة بعد التحديث أو التطورات التي أصبحت موجودة بها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-
- لقد تمت إضافة لعبة جديدة تسمى اكسترايم.
- بعد تحديث اللعبة أصبح بها حوالي ٦٤ لاعبا جديدا ومعدات جديدة عرفت باسم
- أصبح يوجد بها طائرة هيلكوبتر إضافية إلى جانب وجود قنبلة ينبعث منها الغازات الكثيفة.
- تستغرق كل مغامرة يقوم بها اللاعب حوالي دقيقة كاملة.
- يوجد بها كثير من المعدات والأدوات الجديدة.
- يوجد بها عربات تجرها الدوأب توجد لها مخابئ فلاش جديدة للمعدات والأدوات.
- داخل اللعبة بعد التحديث تم تقليل وقت تنزيل
- يحصل اللاعب على حقيبة الظهر
- يأخذ كثير من الجوائز.
- حصول على معدات وأدوات مميزة.
- وصرحت الشركة القائمة على تحديث اللعبة بان من خلال هذا التحديث الأخير سوف يحصل اللاعب على قناع مميز لم يوجد في التحديثات السابقة إلى جانب حصول اللاعب على ٤٠ قطعة فضية.
- حدوث موازنة أثناء العراك.
- يحصل اللاعب على البنادق القانصات الحديثة.
- وجود جزيرة الانعكاس المحاطة بالطاقة القوية منذ وجود ببجي وبعد التحديث يدخل اللاعب هذه الجزيرة بمهارات مختلفة .
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