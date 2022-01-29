كيفية تحديث ببجي 1.8 الإصدار الجديد 2022 من اللعبة pubg mobile وطريقة تطبيق الخطوات

تحديث ببجي 1.8 إحدى التحديثات التي يجب القيام بها في اللعبة وذلك حتى نحصل على المميزات الخاصة باللعبة، فسوف نوضح لكم طريقة تحديثها والامتيازات التي يمكن أن نحصل عليها بعد التحديث من خلال هذا المقال.

كيفية تحديث ببجي 1.8 الإصدار الجديد 2022

تكون ببجي من ألعاب المغامرة والأثارة والتشويق يحبها الكثير من الاعبين حيث تعدى عدد اللاعبين بها إلى الملايين، ونجد أنه يوجد كثير من التحديثات الخاصة باللعبة وذلك حتى نحصل على كثير من المميزات الخاصة بها وسوف نوضح طريقة تحديثها طبقا للخطوات التالية:-

ندخل على متجر جوجل بلاي.

نكتب في البحث ببجي 1.8.

ستظهر لنا اللعبة بعد ذلك.

ثم بعد ذلك نختار تحديث في المربع الأخضر.

ننتظر عدة دقائق.

بعد ذلك تظهر لنا اللعبة بميزاتها الجديدة.

نضغط على فتح.

نقوم بالدخول داخل اللعبة والاستمتاع بكل ما هو جديد داخل اللعبة.

تحسينات لعبة ببجي موبايل بعد التحديث

بعد أن قمنا بالتحدث عن خطوات تحديث ببجي 1.8 من خلال النقاط السابقة سوف نوضح التحسينات التي حدثت داخل اللعبة بعد التحديث أو التطورات التي أصبحت موجودة بها سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:-