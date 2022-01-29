الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الأحد

قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، الأحد، كانت قد تأجلت في وقت سابق.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال آل خاجة: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19".

وأضاف: "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وتابع: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة و التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.