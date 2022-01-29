قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، الأحد، كانت قد تأجلت في وقت سابق.
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال آل خاجة: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19".
وأضاف: "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".
وتابع: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة و التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.