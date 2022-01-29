حكومة ألمانيا تصوت على تسليم مدافع لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، أشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، إلى التنسيق حول الأمر بين الوزارات المختصة "حيث يتعين التوصل لقرار على نحو مشترك"، قائلة إنه "بعد التنسيق داخل الحكومة الألمانية، سترسل وزارة الدفاع التصويت المشترك لإستونيا".

وتطلب إستونيا تسليم 9 مدافع "هاوتزر" من مخزونات ألمانيا الشرقية السابقة إلى أوكرانيا، التى تستعد لاحتمالات هجوم روسى، فى حين أعربت الحكومة الألمانية مرارًا عن رفضها بيع أسلحة إلى كييف.

وفى هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية: "يتعلق الأمر بمدافع هاوتزر طراز دى 30- (122 ملم)، والتى طورها الاتحاد السوفيتى فى منتصف خمسينيات القرن الماضى".

يذكر أن جيش ألمانيا الشرقية كان يملك سابقًا أكثر من 400 مدفع من هذا النوع، وفى مطلع تسعينيات القرن الماضى، سلم بعض هذه المدافع إلى فنلندا، التى باعت جزءًا منها إلى إستونيا لاحقًا، بعد موافقة ألمانية، فيما تطلب إستونيا الموافقة على تسليم جزء من هذه المدافع إلى أوكرانيًا حاليًا.