فرنسا: بوتين لم يبد أى نية عدوانية ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - توافق الرئيسان الفرنسى إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، على "ضرورة نزع فتيل التصعيد ومواصلة الحوار فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم السبت.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الرئاسة الفرنسية إن الاتصال الهاتفى بين الرئيسين الذى استمر أكثر من ساعة، ما "أتاح التفاهم على ضرورة نزع فتيل التصعيد"، مؤكدة أن "الرئيس بوتين لم يبد أى نية عدوانية، وقال بوضوح إنه لا يسعى الى المواجهة".

وعن النزاع فى شرق أوكرانيا والمواجهات بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف منذ 2014، شدد بوتين على الآلية الموجودة أصلا للمفاوضات، وهى "صيغة نورماندى"، التى تجمع روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا لتنفيذ اتفاقات "مينسك للسلام" 2015، حسبما ذكر بيان الرئاسة الروسية "الكرملين".

وأضاف الإليزيه أن بوتين "أمل أيضا أن يواصل مع الرئيس ماكرون النقاش الذى بدأ اليوم"، موضحا أن "الحوار صعب" لكن "قنوات النقاش مفتوحة".

كما تشاور ماكرون مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، للتشديد على "تضامن فرنسا الكامل مع أوكرانيا" والتذكير "بتصميمها على الحفاظ على وحدة أراضى هذا البلد وسيادته، فى سياق شديد التقلبات".

وأكد الإليزيه أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة الجهود لخفض التصعيد والحوار، ولا سيما فى إطار المفاوضات بصيغة نورماندى، برعاية فرنسا وألمانيا، لتنفيذ اتفاقات مينسك".