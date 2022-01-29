الأمم المتحدة تتهم طالبان بإعدام 100 موظف حكومى سابق فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن تورط حركة طالبان المتشددة فى ارتكاب 100 جريمة إعدام خارج نطاق القضاء والقانون، منذ استيلاء الحركة على السلطة فى أفغانستان فى أغسطس الماضى.





وحسبما جاء فى التقرير الداخلى الذى قدمه الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لمجلس الأمن الدولى، فإن أكثر من ثلثى جرائم القتل ارتكبتها السلطات الفعلية فى أفغانستان "طالبان"، أو جهات تتبعها. ووفقا للتقرير، يشتبه فى تورط عناصر من تنظيم داعش فى أكثر من 50 عملية، إضافة إلى تعرض نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين "للاعتداء، والترهيب، والتحرش، والاعتقال التعسفى، والمعاملة السيئة، والقتل" فى الأشهر الماضية.

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