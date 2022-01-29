موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور واهم شروط استحقاقة 1443

تم تحديد صرف الضمان الاجتماعي المطور وسوف يتم دفع خطة التأمين الاجتماعي الكاملة ستكون في بداية كل شهر تقويمي من عام 2022 ومن المقرر أنه سوف سيتم دفع معاش الضمان الاجتماعي في شهر يناير وبناء على ذلك ً الوقت المتبقي لدفع أجور الضمان الاجتماعي المقررة في جمادى الثاني 1443 سيكون في يناير من 2022 وسيكون الصرف يوماً واحداً لأن دفع المعاش سيكون في 4 يناير للفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، لذلك سوف نتعرف على الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى الأرامل والمطلقات وكذاك كبار السن فوق 60 عام ويمنح القرض أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الذين يستحقون القرض الناس الذين لا يقدرون على العمل العائلات تحت خط الفقر.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يمكن للفرد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية الشخص الذي يريد الحصول على الضمان الاجتماعي وسوف يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يجب كتابة الهوية في الخانة المخصصة لذلك يجب إدخال رقم الضمان.

كتابة رمز التحقق.

ثم النقر فوق حقل العرض.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي

يتم صرف الضمان الإجتماعي المطور للأشخاص الذين ليس لهم دخل مادي أو الذين يريدون الحصول على معاش وهم لا يوجد لديهم أي مصدر فعلي للاعتماد عليه، كما شرط على المتقدمين فتح حساب جار مع أحد البنوك وذلك لدفع مدفوعات الضمان الاجتماعي في تاريخ الاستحقاق ما عدا الممتلكات التي يعيش فيها المتقدم للقرض كما لا يجوز للمتقدم أن يكون مالكًا للعقار لأى حال من الأحوال سواء للأغراض المدنية أو الزراعية، ويجب أن لا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

كما أن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة هو الحصول على أجر الضمان الاجتماعي بجانب الجنسية السعودية، والإقامة داخل المملكة السعودية العربية يجب عليها العيش داخل منزل منفصل مع أسرتها.

يشترط أن يحمل كبار السن على خاصة والذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي

سوف تكون عبر الموقع الرسمي الموجود أمام الجميع من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي اليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي مع زيادة عمليات البحث القائمة من جهة المواطنين الذين استفادوا من معاش الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة كيفية الاستعلام عن دفعة شهر يناير من صرف الضمان الاجتماعي للمواطنين بعد إخطار المستفيد بالقبول عن طريق رسائل القبول إلى أكثر من مستفيد.