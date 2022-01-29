محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لآبي أحمد، لدى وصوله قصر الوطن، مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، آبي أحمد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وإثيوبيا.

فيما كتب آبي أحمد على حسابه الرسمي على تويتر: "ناقشت مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، قضايا إقليمية وكيفية تعزيز العلاقات المشتركة".

وأضاف: "أقدم تقديري لأخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الترحيب الحار الذي لقيته أنا ووفدي".