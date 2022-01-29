يحذر خبراء من أن عددا من الأشخاص أصيبوا بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، من دون أن تظهر عليهم الأعراض المتعارف عليها.
ويقول الخبراء إن أعراض أوميكرون تشبه أعراض نزلة البرد، مثل التهاب الحلق والتعب وآلام العضلات، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بالمتحور الجديد ولا تظهر عليهم هذه الأعراض.
وحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن تشخيص الإصابة بأوميكرون يعد أكثر صعوبة مقارنة مع المتحورات الأخرى، مضيفة "بيننا أشخاص أصيبوا به ولم يشعروا بنفس الأعراض".
وقدّم المصدر 7 أعراض وصفها بـ"الهادئة"، تدل على إصابتك بكورونا، حتى إن لم تكن مريضا:
1- كنت تعتقد أنك مصاب بالإنفلونزا، لكن الأمر كان يتعلق بكورونا.
2- كنت مريضا ولم تجر فحص كورونا "PCR".
3- تساقط الشعر بكميات كبيرة
4- مرض أحد أفراد عائلتك
5- كنت تعاني من مشاكل في المعدة
6- كنت تعاني من التهاب في العين
7- كنت تعاني من طفح جلدي غريب أو عدوى على أصابع قدميك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حتى إن لم تكن مريضا.. 7 علامات تدل على إصابتك بأوميكرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.