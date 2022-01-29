النواب العراقى: بحث السيرة الذاتية لـ 26 مرشحا للرئاسة العراقية

جدة - نرمين السيد - ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملى، اجتماعا، مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحى منصب رئاسة الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحا.





وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، أن الزاملى ترأس الاجتماع بحضور وزير التعليم العالى ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة.

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