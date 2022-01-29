مجلس الأمة الكويتى: الحكومة تعتذر عن حضور جلسة الغد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى محمد الراجحى، أن الحكومة قدمت اعتذرا لحضور جلسة غد الأحد لمناقشة مقترحات مجلس الأمة الخاصة بشأن الوضع الصحى الناتج عن جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية؛ وذلك بسبب ارتفاع إصابات كورونا.





وقال الراجحى فى تصريح اليوم، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة ليس لديها مانع فى عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت فى جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة فى طلب عقد جلسة خاصة، والتى كانت مقرره غدا.

وأضاف "أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمى الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام، حتى تكون الوزارة جاهزة للرد إلا انه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".

وأكد الراجحى أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الأعضاء، بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة فى طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات فى أى وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.