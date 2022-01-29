وقال الراجحى فى تصريح اليوم، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة ليس لديها مانع فى عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت فى جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة فى طلب عقد جلسة خاصة، والتى كانت مقرره غدا.
وأضاف "أن الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع النواب مقدمى الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام، حتى تكون الوزارة جاهزة للرد إلا انه تم إبلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة".
وأكد الراجحى أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الأعضاء، بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة فى طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات فى أى وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الأمة الكويتى: الحكومة تعتذر عن حضور جلسة الغد بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.