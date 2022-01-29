ضبط خلية تجمع الأتاوات لداعش غربى نينوى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قوات جهاز الأمن فى غرب محافظة نينوى تمكنت من نصب كمين محكم أسفر عن القبض على خلية مؤلفة من أربعة إرهابيين يفرضون على المواطنين دفع الأموال لتمويل عصابات (داعش) وعملياتهم الإرهابية.
وأضاف البيان أن المتهمين اعترفوا بتهديد وترهيب العديد من المواطنين، وأخذ الأموال منهم بالقوة.. وتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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