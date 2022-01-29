ألوية العمالقة تحقق انتصارات جديدة فى مأرب ضد ميليشيا الحوثى

جدة - نرمين السيد - أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم السبت، عن تقدم میدانى جدید فى المعارك ضد ميليشيا الحوثى الإرهابية، جنوب مأرب، حيث تمكنت القوات اليمنية من تحرير منطقتى نجد والحجلا بين مديريتى حريب والجوبة.





وقال المركز الإعلامى لآلوية العمالقة عبر "تويتر"، إنها تمكنت أيضًا من تحرير منطقة غرابة بوادى النحر بمديرية ناطع، شرق محافظة البيضاء على الحدود مع مديرية بيحان، غرب محافظة شبوة، مؤكدة أنها تواصل التقدم فى العبدية. وكانت ألوية العمالقة أعلنت، أمس الجمعة، استكمال عملية "إعصار الجنوب" بعد تحرير مديريات بيحان فى محافظة شبوة وحريب فى محافظة مأرب من قبضة ميليشيا الحوثى. وأكد بيان عسكرى أن الألوية أعادت نشر قواتها فى شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من ميليشيا الحوثى.

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