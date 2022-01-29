لطمأنة واشنطن.. بريطانيا تنوى تشديد العقوبات ضد روسيا

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فمن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن تشديد نظام عقوباتها ضد روسيا أمام مجلس العموم البريطانى، بعد غدٍ الإثنين، بما "يجعل بريطانيا قادرة على استهداف المصالح الاستراتيجية والمالية الروسية".
وبحسب الصحيفة، فإن "مسؤولين أمريكيين أعربوا عن مخاوفهم بأنهم لن يستطيعوا فرض عقوبات فعالة على روسيا بسبب التسامح البريطانى مع الأموال المشبوهة التى ترد إلى لندن منذ سنوات".
ويأتى هذا الإعلان البريطانى على خلفية إعلان مكتب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن نيته لإجراء اتصال هاتفى مع بوتين الأسبوع المقبل، لتفعيل الجهود الدبلوماسية، وتفادى إراقة الدماء فى أوكرانيا.
كما تتوقع التقارير البريطانية أن يجرى جونسون زيارة دول فى أوروبا الشرقية، وذلك فى إطار تكثيف جهود الردع البريطانية. كما تزور وزير خارجيته ليز تروس، أوكرانيا الأسبوع المقبل، ويزور وزير الدفاع بن والاس دول هنجاريا وسلوفينيا والتشيك وكراواتيا، لحشد الدعم ضد روسيا.
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