مطلوب فدية.. هجوم إلكترونى يستهدف وزارة العدل الفرنسية

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية، قالت مصادر متعددة، إن وزارة العدل الفرنسية تعرضت لهجوم إلكترونى مجهول النطاق، وتم فتح تحقيق. فيما اعترف مصدر قريب من التحقيق، بأنه "كان هناك شىء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أى ملفات جنائية".
وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتسللون، وهى مجموعة تعرف باسم "LockBit 2.0"، إنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل، وإنهم أغلقوا ملفات الوزارة، وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة. فيما تعد الهجمات من أجل الفدية أمرًا نادر الحدوث.
ونشرت مجموعة الهاكرز رسالة تقول إنها أغلقت ملفات الوزارة وستنشرها فى 10 فبراير، إذا فشلت الحكومة فى دفع فدية، إلا أنه لم يتضح حجم الهجوم، ولم يتم الإفصاح عن أى معلومات بخصوص طلب الفدية.
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