العثور على خزانات معدة للتفجير وصواريخ فى محافظة صلاح الدين العراقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم السبت - إن اللواء المدرع الرابع والثلاثون واللواء المدرع الخامس والثلاثون للفرقة المدرعة التاسعة، بدأ فى تنفيذ عملية بحث وتفتيش فى منطقة العيثة بمحافظة صلاح الدين، عثر خلالها على مخبأ سيارة، وخندقين، ومضافتين لعصابات داعش.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت أيضا عن العثور على 4 خزانات معدة للتفجير، و9 عبوات ناسفة، و6 صواريخ RBG7 تالفة مع الحشوات، و3 أشرطة BKC، ومرصدين قناص، ومقذوفين 150 ملم، ولوحات سيارات معدنية.