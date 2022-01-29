“بدون كفيل أو تحويل راتب” الحصول على قرض 250 ألف ريال سعودي من شركة كوارا

من الشركات المختصة بمجال التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي شركة كوارا للتمويل السعودية، والتي رُخصت من قِبل البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية، كما تم تصنيف شركة كوارا من بين الشركات القابضة، تساهم الشركة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير منتجات وحلول تمويلية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما توفر الشركة العديد من الخدمات للأفراد عن طريق توفير ما احتياجاتهم الشخصية، كما أنها أيضا تساعد المنشآت في النهوض والتطور من أعمالها التجارية المتعددة، والجدير بالقول أن شركة كوارا تم تأسيسها عام 2009 لديها مسؤولية محددة ثم بعد ذلك تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، وقد بلغ رأس مالها مئة مليون ريال سعودي وكان ذلك في عام 2013، لكن في عام 2017 بلغ رأس مال شركة كوارا 150 مليون ريال، وإلى وقتنا هذا وصل رأس مال الشركة إلى 300 مليون ريال سعودي، تسعى كوارا إلى أن تكون الخيار الأمثل في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية؛ لذا وفرت الشركة قرض 250 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب، يتضمن تمويل شركة كوارا المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها والوافدين إليها في جميع المجالات المختلفة بالمملكة العربية السعودية، خلال السطور التالية نوضح لكم متابعينا الكرام كيفية التسجيل في قرض 250 الف ريال سعودي من شركة كوارا 2022 بدون الحاجة إلى كفيل أو الحاجة إلى تحويل راتب المواطن.

خطوات التسجيل في قرض 250 ألف ريال سعودي 2022