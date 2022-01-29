أخبار اليمن : الأرصاد يحذر مجدداً من استمرار الأجواء الباردة

الأرصاد يحذر مجدداً من استمرار الأجواء الباردةأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الأجواء الباردة في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، إلى انه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.

وأشار الى ان الأجواء ستكون باردة نسبياً على مرتفعات محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، والضالع، وكذلك في المناطق الصحراوية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللاَزمة للوقاية من الأجواء الباردة، وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية.

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 3.2، ، ذمار : 3.5، صنعاء : 4.0، السدة( إب ) : 7.8، المحويت : 10.5 سيئون : 10.6 ،إب : 10.6.