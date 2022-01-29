خشية اندلاع الحرب.. أوروبا وأمريكا يبحثان عن مصادر غاز بعيدًا عن روسيا

جدة - نرمين السيد - أكدت التقارير الغربية، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يعملون مع دول أخرى لتنويع إمدادات الوقود الأوروبى، وذلك تحسبًا لاندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ما يعنى توقف إمددات الغاز الروسية، والتى تمثل نحو ثلث احتياجات التكتل الغربى من الطاقة.





ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، لنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن ردود الولايات المتحدة على مطالب موسكو الأمنية "لم تأخذ فى الاعتبار المخاوف الروسية الرئيسية". وفى الوقت ذاته، أكد بوتين على أن "حكومته ستستمر فى دراستها للأمور قبل اتخاذ قرار وقبل خطوتها التالية". فيما تنفى روسيا نيتها غزو جارتها أوكرانيا، رغم مواصلتها لحشد الآلاف من قواتها ودباباتها ومعداتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

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