جدة - نرمين السيد - أدان وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد، خلال اتصال هاتفى، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم، الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية.





وأكد إبرارد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، وقوف المكسيك مع الإمارات فى إجراءاتها لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها، كما تقدم بالتعازى فى ضحايا هذا الهجوم الإرهابى الذى وقع 17 يناير الجارى، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك تدين الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى على الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.