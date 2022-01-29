نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة ناجز خدمة حجز المواعيد وطريقة تقديم طلب تنفيذ najiz.sa الخدمات العدلية الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط بوابة ناجز خدمة حجز المواعيد من أكثر الروابط التي يجري عليها بحث مكثف في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها بوابة ناجز الإلكترونية najiz عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها najiz.sa، وتعد بوابة ناجز خدمة حجز المواعيد وخدمة تقديم طلب تنفيذ من أكثر الخدمات التي يبحث عنها المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص وزارة العدل الخدمات الإلكترونية على توفير كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لتوفير الوقت والجهد والمال وتماشياً مع رؤية المملكة في التطوير 2030، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة المملكة في شتى مناحي الحياة.

منصة ناجز هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، ومهمتها العمل على توحيد الإجراءات القضائية وإنجاز المعاملات العدلية إلكترونياً، دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات العدلية المنتشرة في ربوع المملكة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات العدلية للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين وأصحاب الأعمال، وتقدم منصة ناجز الإلكترونية العديد من الخدمات، في الوكالات والمحاكم والمحامين والتنفيذ والعقارات والإنهاءات وعقود الزواج.

رابط بوابة ناجز خدمة حجز المواعيد

تقدم منصة ناجز العديد من الخدمات الإلكترونية ومن هذه الخدمات، صكوك الإنهاءات والإثباتات، العقارات المملوكة أو المباعة، مواعيد الجلسات وتفاصيل القضايا الموجودة في المحاكم، خدمة حجز موعد وتفعيل وتعطيل وكالة، الوكالة السارية وغير سارية المفعول، تقديم الاعتراضات والاستفسارات لكافة المستندات العدلية.

خطوات حجز موعد عبر منصة ناجز

في البداية يجب الدخول على منصة ناجز الإلكتروني عبر رابط حجز موعد.

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم بالنقر على أيقونة “حجز موعد جديد”.

تعبئة وتسجيل بيانات الموعد الجديد.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

الحصول على الموعد والتذكرة الإلكترونية.

طريقة تقديم طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز

كما ذكرنا سابقاً فإن بوابة ناجز الخدمات العدلية الإلكترونية، تقدم العديد من الخدمات التي تهم المواطن السعودي والمقيم وأصحاب الأعمال، ومن أهم هذه الخدمات خدمة ناجز تقديم طلب تنفيذ، وطريقة التقديم للحصول على هذه الخدمة كالتالي:-

الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية. النقر على خدمة “تقديم طلب تنفيذ”. اختيار نوع الطلب من القائمة المنسدلة. إدخال وتعبئة بيانات مقدم الطلب والمطلوب التنفيذ ضده بشكل صحيح. إدخال مضمون وموضوع الطلب وإرفاق المستندات اللازمة وفي النهاية النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

بوابة ناجز خدمة حجز المواعيد واستعلام عن معاملة برقم الطلب

يتم الاستعلام عن معاملة برقم الطلب عن طريق موقع ناجز الإلكتروني. عن طريق الدخول على رابط ناجز الخدمات الإلكترونية الموجود في المقال. وبعد ذلك النقر على خدمة استعلام عن معاملة. ثم تقوم بإدخال رقم الطلب والنقر على استعلام.