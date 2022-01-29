أمانة جدة تحدد رابط تقديم التعويضات عن إزالة العشوائيات وتحدد المستندات المطلوبة للتعويض

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عمر شويل - جدة أمانة جدة تحدد رابط تقديم التعويضات عن إزالة العشوائيات، تحرص أَمانة محافظة جدة على تلقي طلبات التعويض من السكان الذين تضرروا من جراء إزالة العشوائيات، ووضحت انه يتم تقديم المستندات وطلب التعويض من خلال الولوج لبوابة الَأمانة الرقمية، حيث تعرض بعض الأشخاص إلي الضرر من جراء منازلهم؛ ولكن سرعان ما أعلنت الأمانة عن بدء تلقي طلبات التعويض رقمياً، وصرحت انه سيتم تعويض الناس بالمال أو الأرض أو الأنقاض حسب حالة المستندات القانونية لمالك الأرض، في موعد 30 يناير.

موعد التقديم في أمانة جدة التعويضات عن الإزالة

كشفت أمانة جدة عن بدء تقديم طلبات تعويض الأماكن التي تم أزالتها والتي تعد عشوائيات بجدة، فقد وضحت انه يجب تقديم طلب التعويض من 30 يناير 2022، حيث يتم تعويض الملاك بالمال أو الأرض أو الأنقاض وذلك بحسب حالة المستندات القانونية لمالك الأرض، فإذا كانت الأرض مملوكة لشخص لديه أوراق شرعية فسيتم التعويض، وبالمقابل أذا كان كان الشخص ليس لديه أوراق أو صكوك شرعية فسيتم استخدام التعويض علي هيئة انقاض فقط.

المستندات المطلوبة للتعويض

يمكنك الآن إعداد هذه المستندات حتى تتمكن من تقديمها يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 والذي يتوافق مع تاريخ هجري 26 من جماد الأخر 1443،ويكون ذلك من بداية الأسبوع وهو يوم الأحد، وفيما يلي المستندات المطلوبة:

نسخة من الصك أو سند الملكية.

معلومات صحيحة كاملة عن المالك.

نسخة من الهوية الوطنية للمالك.

إذا لم يكن هناك مالك، فقد يقدم الوكيل هو المعرف الوطني بالإضافة إلى نسخة من الوكالة الشرعية.

صورة للمبنى الذي تمت إزالته وهذا اختياري، إن وجدت.

ألية تقديم طلبات التعويض عبر أمانة جدة

وضحت الَأمانة العامة بجده انه يمكن لجميع مالكي العقارات التي تمت إزالتها، وذلك لأنها تعتبر أحياء فقيرة في جدة وتحتوي علي العديد من الأوبئة، حيث يتم إرسال طلبات التعويض من خلال اتباع الخطوات الأتية:

تسجيل الدخول إلي البوابة الرسمية عبر متصفح الأنترنت أمانة جدة.

قم بالكبس علي أيقونة الخدمات الرقمية.

الضغط علي أيقونة تقديم معاملة من الصفحة الرسمية.

قم بكتابة كافة بياناتك الخاصة والتحقق من صحتها بشكل سليم.

طباعة المستندات وتقديمها، ثم يجب الضغط علي أيقونة التالي.

الآن قم بالضغط علي إرسال طلب التعويض.

وأكدت الأَمانة انه سيتم تلقى طلبات التسجيل في الموعد المحدد عبر بوابة أمانة جدة الإلكترونية، كذلك سيستمر تلقي طلبات التعويضات عن الإزالة للعشوائيات في المقر الميداني للجنة.