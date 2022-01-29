نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسمة.. موعد مباراة السعودية واليابان 2022/02/01 في تصفيات كأس العالم وإصابة مهاجم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير في المملكة العربية السعودية موعد مباراة السعودية واليابان القادمة والتي سوف تقام في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم والمقرر أن يحتضنها ملعب سايتاما الياباني في الأول من الشهر القادم شهر فبراير لتأكيد الوصول إلي نهائيات كأس العالم ففي حالة تحقيق السعودية الفوز على اليابان سوف تكون رسمياً قد صعدت إلي النهائيات بغض النظر عن المباراتين المتبقيتين ضد كلاً من الصين وأستراليا.

يدخل الأخضر السعودي اللقاء وهو على قمة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة وعلى بعد خطوة واحدة ليحقق رقم قياسي في الحصول على عدد من النقاط في تصفيات المجموعات وهو تخطي حاجز أل 20 نقطة الذي لم يصل له سوى المنتخب الإيراني فقط بينما صاحب الأرض والجمهور المنتخب الياباني الذي لم يضمن الحصول على المركز الثاني الذي يحتله الآن برصيد 15 نقطة يلعب على الفوز للابتعاد عن المنتخب الأسترالي الذي يلاحقه على البطاقة الثانية.

مباراة السعودية واليابان

وصلت بعثة المنتخب الياباني إلي العاصمة اليابانية طوكيو من أجل خوض اللقاء الحاسم اليوم السبت وبثت قناة الإخبارية السعودية لحظة وصول بعثة الأخضر لمواجهة نظيرة الياباني وكانت إدارة المنتخب السعودي قد أعلنت أصابة مهاجم السعودية صالح الشهري بإصابة عضلية وخروجه من حسابات المدير الفني رينارد للقاء.

القنوات الناقلة المباراة

كما هو معلوم أن جميع مباريات المنتخب الوطني السعودي في التصفيات تذاع حصرياً عبر قنوات ssc السعودية الجديدة التي انطلقت مع بداية الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ومباراة السعودية ضد اليابان سوف تنقل عبر قناة ssc hd 7 ولم يتحدد المعلق حتى الآن وسنوافيكم أبسم المعلق فور الإعلان عنه.

التشكيل المتوقع للسعودية

حراسة المرمى :- محمد العويس.

خط الدفاع :- عبد الله العمري، الشهراني، آل بليهي، محمد البريك.

خط الوسط :- عبد الإله المالكي، كنو، النجعي، سالم الدوسري.

الهجوم : البريكان.

موعد مباراة السعودية واليابان