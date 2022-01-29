نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر grand theft auto: vice city 2022 تثبيت وتشغيل ومتطلبات GTA Vice City الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة grand theft auto: vice city 2022 النسخة الجديدة من النسخ المتعددة للعبة جراند ثفت أوتو 5 . تأتي بتحديثات شاملة مثلما حدث مع نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . تلك التحديثات التي تمت علي نسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تشمل تقنية جرافيك بجودة عالية . التي تجعل من وضوح الرسوميات داخل اللعبة لكافة مغامراتها في دقة عالية . كما أن grand theft auto: vice city للأندرويد مثل باقي نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . مضاف لها أسلحة متعددة حديثة كأسلحة محمولة أو التي تستخدم بطائرات هليكوبتر في عمليات السطو المتعددة . كذلك تتوافق نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة مع هواتف أند رويد و أيفون وهواتف هواوي وغيرها من الأجهزة الحديثة . ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل ومواصفات ومتطلبات تثبيت GTA Vice City علي كافة الهواتف .
grand theft auto: vice city 2022 الجديدة
تأتي نسخة grand theft auto: vice city 2022 الجديدة المتاحة علي متجر جوجل بلاي الرسمي والمعتمد . في الألعاب الإلكترونية بسعر قيمته رخصية جداً وهو 4.95 دولار أمريكي . لكي ما تكون لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي في متناول أيدي الجميع وهي تعتبر أرخص . من سعر Grand Theft Auto: San Andreas وأيضاً GTA Liberty City Stories . كما أنه من شرط تثبيت Grand Theft Auto: Vice city علي الهواتف متاحة فقط لعمر . سبعة عشر عاماً وهو شرط شركة Rockstar المنتجة للعبة جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي . كذلك هناك نسخة أخري من grand theft auto: vice city للأندرويد علي المتجر بسعر 6.95 دولار المخصصة لسرقة السيارات الكبري وبنفس سعر GTA San Andreas للاندرويد الجديدة .
وصف لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة
تطرح لعبة GTA Vice City الجديدة بوصف في منتهي الروعة علي ما تشمله اللعبة من تحديثات . حيث أن grand theft auto: vice city 2022 تدور قصتها حول أن هناك رجل صعد لقمة المجرمين داخل ولاية فايس سيتي الأمريكية . كما أن لعبة gta 5 للاندرويد فايس سيتي تحتوي علي مستنقعات وشواطئ ضخمة بمساحة كبيرة داخلها . بجانب حي يهودي الذي يدور به العمليات الإحرامية وتتميز لعبة GTA V بميزة اللعب المفتوح . كذلك بجانب ترقية تقنية الرسوميات الواضحة بدقة عالية جداً .
المميزات المتعددة في Grand Theft Auto: Vice city
قامت شركة Rockstar بإضافة العديد من المميزات علي grand theft auto: vice city 2022 . وتتعدد تلك المميزات في GTA V للاندرويد كالآتي :-
- تطرح لعبة gta 5 للاندرويد بدعمها للغات الانجليزية والإسبانية ، إيطالية ، ألمانية ، روسية ، يابانية ، كورية . ذلك أيضاً موجوداً في نسخة Grand Theft Auto: San Andreas .
- كما أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي تصميم إطلاق النار واستهداف الأهداف مصممة بدقة وبأسلوب جديد .
- كذلك تتمتع جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي تتوافق مع كافة وحدات اللعب ذات لوحات USB واللاسلكية Moga .
- تأتي جراند ثفت أوتو فايس سيتي بميزة أروع من نسخة GTA V Liberty Stories وهي ميزة إعدادات رسوم . قابلة لأي تعديلات يرغبها اللاعب كما هي موجودة في لعبة gta san andreas apk+data .
- كما أن grand theft auto: vice city 2022 تشمل العديد من المميزات التي ستلاحظها بمجرد تثبيت اللعبة علي هاتفك
الخطوات التي من خلالها يتم تثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي
- في بداية الأمر طرحت شركة Rockstar رابطها الرسمي وذلك أذأ ما تم مواجهة أي مشكلة في . عملية تثبيت grand theft auto: vice city للأندرويد يتم التواصل عبره . وهو رابط support.rockstargames.com .
- تبلغ مساحة لعبة Grand Theft Auto: Vice city وفقاً لمساحتها علي متجر جوجل بلاي 1.5GB .
- كذلك يتم بدء تثبيت GTA Vice City بتسجيل دخولك علي متجر جوجل بلاي وتسجيل اسم اللعبة في مربع البحث .
- كما فيما يخص سعر اللعبة علي المتجر ما يقرب 35 ريال سعودي يتم دفعه بالطرق المتاحة علي جوجل بلاي .
- بعد عملية الدفع لقيمة سعر اللعبة يتم تثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي علي الهاتف بضغط مربع التثبيت علي المتجر .
- تلك الخطوات لتثبيت grand theft auto: vice city للأندرويد وأيضاً لهواتف أيفون لكن عبر متجر أبل ستور . كذلك الأمر لهواتف هواوي نفس الخطوات علي متجر آب جاليري .
- كذلك تتبع تلك الخطوات في تثبيت GTA V Liberty Stories وأيضاً Grand Theft Auto: San Andreas .
grand theft auto: vice city 2022 اللعبة الجديدة عبر متجر جوجل بلاي أو متجر أبل ستور لهواتف أيفون . ومتجر آب جاليري لهواتف هواوي يتم تثبيت النسخة الجديدة علي هاتفك . وذلك من خلال الخطوات التي تم عرضها داخل مقال اليوم .