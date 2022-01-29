نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر grand theft auto: vice city 2022 تثبيت وتشغيل ومتطلبات GTA Vice City الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة grand theft auto: vice city 2022 النسخة الجديدة من النسخ المتعددة للعبة جراند ثفت أوتو 5 . تأتي بتحديثات شاملة مثلما حدث مع نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . تلك التحديثات التي تمت علي نسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي تشمل تقنية جرافيك بجودة عالية . التي تجعل من وضوح الرسوميات داخل اللعبة لكافة مغامراتها في دقة عالية . كما أن grand theft auto: vice city للأندرويد مثل باقي نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . مضاف لها أسلحة متعددة حديثة كأسلحة محمولة أو التي تستخدم بطائرات هليكوبتر في عمليات السطو المتعددة . كذلك تتوافق نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة مع هواتف أند رويد و أيفون وهواتف هواوي وغيرها من الأجهزة الحديثة . ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل ومواصفات ومتطلبات تثبيت GTA Vice City علي كافة الهواتف .

grand theft auto: vice city 2022 الجديدة

تأتي نسخة grand theft auto: vice city 2022 الجديدة المتاحة علي متجر جوجل بلاي الرسمي والمعتمد . في الألعاب الإلكترونية بسعر قيمته رخصية جداً وهو 4.95 دولار أمريكي . لكي ما تكون لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي في متناول أيدي الجميع وهي تعتبر أرخص . من سعر Grand Theft Auto: San Andreas وأيضاً GTA Liberty City Stories . كما أنه من شرط تثبيت Grand Theft Auto: Vice city علي الهواتف متاحة فقط لعمر . سبعة عشر عاماً وهو شرط شركة Rockstar المنتجة للعبة جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي . كذلك هناك نسخة أخري من grand theft auto: vice city للأندرويد علي المتجر بسعر 6.95 دولار المخصصة لسرقة السيارات الكبري وبنفس سعر GTA San Andreas للاندرويد الجديدة .

وصف لعبة Grand Theft Auto: Vice city الجديدة

تطرح لعبة GTA Vice City الجديدة بوصف في منتهي الروعة علي ما تشمله اللعبة من تحديثات . حيث أن grand theft auto: vice city 2022 تدور قصتها حول أن هناك رجل صعد لقمة المجرمين داخل ولاية فايس سيتي الأمريكية . كما أن لعبة gta 5 للاندرويد فايس سيتي تحتوي علي مستنقعات وشواطئ ضخمة بمساحة كبيرة داخلها . بجانب حي يهودي الذي يدور به العمليات الإحرامية وتتميز لعبة GTA V بميزة اللعب المفتوح . كذلك بجانب ترقية تقنية الرسوميات الواضحة بدقة عالية جداً .

المميزات المتعددة في Grand Theft Auto: Vice city

قامت شركة Rockstar بإضافة العديد من المميزات علي grand theft auto: vice city 2022 . وتتعدد تلك المميزات في GTA V للاندرويد كالآتي :-

تطرح لعبة gta 5 للاندرويد بدعمها للغات الانجليزية والإسبانية ، إيطالية ، ألمانية ، روسية ، يابانية ، كورية . ذلك أيضاً موجوداً في نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كما أن لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي تصميم إطلاق النار واستهداف الأهداف مصممة بدقة وبأسلوب جديد . كذلك تتمتع جراند ثفت أوتو 5 فايس سيتي تتوافق مع كافة وحدات اللعب ذات لوحات USB واللاسلكية Moga . تأتي جراند ثفت أوتو فايس سيتي بميزة أروع من نسخة GTA V Liberty Stories وهي ميزة إعدادات رسوم . قابلة لأي تعديلات يرغبها اللاعب كما هي موجودة في لعبة gta san andreas apk+data . كما أن grand theft auto: vice city 2022 تشمل العديد من المميزات التي ستلاحظها بمجرد تثبيت اللعبة علي هاتفك

الخطوات التي من خلالها يتم تثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي

في بداية الأمر طرحت شركة Rockstar رابطها الرسمي وذلك أذأ ما تم مواجهة أي مشكلة في . عملية تثبيت grand theft auto: vice city للأندرويد يتم التواصل عبره . وهو رابط support.rockstargames.com .

تبلغ مساحة لعبة Grand Theft Auto: Vice city وفقاً لمساحتها علي متجر جوجل بلاي 1.5GB .

وفقاً لمساحتها علي متجر جوجل بلاي 1.5GB . كذلك يتم بدء تثبيت GTA Vice City بتسجيل دخولك علي متجر جوجل بلاي وتسجيل اسم اللعبة في مربع البحث .

بتسجيل دخولك علي متجر جوجل بلاي وتسجيل اسم اللعبة في مربع البحث . كما فيما يخص سعر اللعبة علي المتجر ما يقرب 35 ريال سعودي يتم دفعه بالطرق المتاحة علي جوجل بلاي .

بعد عملية الدفع لقيمة سعر اللعبة يتم تثبيت جراند ثفت أوتو فايس سيتي علي الهاتف بضغط مربع التثبيت علي المتجر .

تلك الخطوات لتثبيت grand theft auto: vice city للأندرويد وأيضاً لهواتف أيفون لكن عبر متجر أبل ستور . كذلك الأمر لهواتف هواوي نفس الخطوات علي متجر آب جاليري .

وأيضاً لهواتف أيفون لكن عبر متجر أبل ستور . كذلك الأمر لهواتف هواوي نفس الخطوات علي متجر آب جاليري . كذلك تتبع تلك الخطوات في تثبيت GTA V Liberty Stories وأيضاً Grand Theft Auto: San Andreas .

grand theft auto: vice city 2022 اللعبة الجديدة عبر متجر جوجل بلاي أو متجر أبل ستور لهواتف أيفون . ومتجر آب جاليري لهواتف هواوي يتم تثبيت النسخة الجديدة علي هاتفك . وذلك من خلال الخطوات التي تم عرضها داخل مقال اليوم .