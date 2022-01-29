كورال جامعة مصرية يشارك بافتتاح أولمبياد بكين 2022

"مع بعض كتف فى كتف رغم اختلاف اللون، دايما نكمل بعض، ده أنا وأنت أصل الكون"، بهذه الكلمات يشارك كورال الشرق بجامعة عين شمس المصرية، مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية، بأغنية في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بالعاصمة الصينية بكين، الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في الفترة من 4 لـ20 فبراير المقبل، وسط اهتمام شديد من جانب المسؤولين الصينيين بهذا العمل الفني.

أغنية مشتركة

ويقول رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن كورال الجامعة، الذي يطلق عليه اسم "كورال الشرق" شارك مع نظيره من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون بالتعاون وللجنة الصينية المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية والسفارة الصينية بالقاهرة لإنتاج أغنية مشتركة للفريقين، باللغات الصينية والإنجليزية والعربية لتشارك في احتفالات افتتاح الأولمبياد الشتوية.

وأضاف المتيني: "الفكرة جاءت من جانب إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفوشيوس بالجامعة، بعد أن اقترحت على الجانب الصيني في نوفمبر 2021 أن تكون جامعة عين شمس ممثلة لمصر والوطن العربي بعمل فني في حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية ببكين نظرا لما يتمتع به فريق كورال الجامعة من شعبية وإنجازات، وهو ما لاقى ترحيبًا من السفارة الصينية بالقاهرة".

وأكد أن كورال جامعة عين شمس يمثل مصر والوطن العربي في احتفالات افتتاح أولمبياد بكين الشتوية، وأن الجامعة تدعم هذا الفريق وكل الفرق الإبداعية داخل أروقة الجامعة، وتساعدهم في مشوارهم.

كواليس التنظيم

من جانبه، كشف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، عبد الفتاح سعود، أنه بعد موافقة الجانب الصيني على الفكرة تم عقد اللقاء التنظيمي الأول مع مسؤولين كبار من السفارة الصينية بالقاهرة وبمشاركة مسؤولين من اللجنة الأولمبية المنظمة للأولمبياد ومسؤولين من أكاديمية نانجين الصينية للفنون، وتم الاتفاق على تقديم عمل فني مشترك بمناسبة افتتاح أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 وتوزيع الأدوار على الجانبين المصري والصيني.

وأشار سعود في تصريحات لموقع "دوت الخليج"، إلى أنه تم تنفيذ الخطة الموضوعة لإنتاج العمل الفني.

وأوضح أن الخطة مرت بثلاث مراحل: "الأولى مرحلة تأليف وتلحين عمل فني مصري خالص مناسب لافتتاح الأولمبياد الشتوية وتدريب فريق الكورال على أدائه بالإضافة لتدريب الفريق على أداء الأغنية التي أعدها الجانب الصيني ومصاحبته باللغتين الإنجليزية والعربية".

وتابع: "المرحلة الثانية كانت تصوير الفريق بمصر بأماكن تعكس الحضارة المصرية وجامعة عين شمس، والمرحلة الثالثة دمج الأعمال التي أداها الجانب المصري مع تلك التي أداها الجانب الصيني لتخرج في شكل واحد مُعّد للنشر والمشاركة باحتفالية افتتاح الأولمبياد الشتوية".

الأغنية من كلمات الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، أحد أبناء جامعة عين شمس، ولحنها ووزعها الدكتور معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

يقود الكورال المايسترو محمود محسن وتم إرسال ما تم تسجيله إلى المسؤولين عن الحفل من الجانب الصيني، الذين أشادوا باللحن وحازت كلمات الأغنية على إعجاب شديد من كل المشاركين.

جهد مصري للدعم

كلمات الأغنية جاءت معبرة عن الحدث الفريد الذي يضم شعوب العالم رغم اختلاف الثقافات والأعراق.

فيديو الأغنية تم تصويره تحت سفح أهرامات الجيزة، بدعم من وزير السياحة والآثار، خالد العناني، والذي صرّح للجامعة بالتصوير مجانًا بتلك المنطقة الاثرية المهيبة.

وساهمت رئيسة التليفزيون المصري، نائلة فاروق، والتي وفّرت وحدة تصوير خارجي من التليفزيون المصري لتصوير الأغنية تحت سفح الهرم والتصوير داخل حرم الجامعة بمشاركة حوالي 150 طالب وطالبة من أبناء منتخب كورال الجامعة.

وعرضت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين العمل الفني المشترك على موقع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين، وعلى موقع جريدة الشعب الصينية، بالإضافة إلى موقع "Bili bili" (المناظر الصيني لموقع تويتر)، وسيتم بث الأعمال الكاملة باحتفالات افتتاح الأولمبياد والتي ينتظر أن تحصد أكثر من 4 مليارات مشاهدة.