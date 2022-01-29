رئيس الأركان الأمريكى يحذر من كلفة بشرية مروعة حال غزو روسيا لأوكرانيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال الجنرال ميلى، خلال مؤتمر صحفى: "يمكنكم أن تتخيلوا كيف سيكون الأمر فى المناطق الحضرية المكتظة"، مؤكدًا أن هجومًا كهذا سيؤدى إلى عدد كبير من الضحايا.
وشدد الجنرال الأمريكى على أن الأمر "سيكون مروعًا وفظيعا".
ويعمل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، مع دول أخرى، لتنويع إمدادات الوقود الأوروبى، وذلك تحسبًا لاندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، ما يعنى توقف إمددات الغاز الروسية، والتى تمثل نحو ثلث احتياجات التكتل الغربى من الطاقة.
فيما تنفى روسيا نيتها غزو جارتها أوكرانيا، رغم مواصلتها لحشد الآلاف من قواتها ودباباتها ومعداتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.
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