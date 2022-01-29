أبو الغيط يزور الكويت للمشاركة فى اجتماع تشاورى لوزراء الخارجية العرب 

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، فى تصريح له اليوم، إن وزراء الخارجية العرب كانوا قد قرروا فى وقت سابق منذ نحو عام عقد اجتماع تشاورى بشكل نصف سنوى تحت رئاسة الدولة التى تترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية ؛وتم عقد الاجتماع التشاورى الأول لوزراء الخارجية فى شهر يونيو الماضى فى الدوحة خلال رئاسة دولة قطر لدورة المجلس.
وأضاف السفير زكى، أن الاجتماع التشاورى الثانى لوزراء الخارحية العرب غدا ستسضيفه دولة الكويت وبرئاستها باعتبارها الرئيس الحالى لدورة مجلس الجامعة العربية.
وأوضح أن هذا الاجتماع الوزارى هو اجتماع تشاورى غير رسمى لاتصدر عنه قرارات؛ بل سيناقش الموضوعات التى ترغب أى دولة فى مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال وذلك فى إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين وزراء خارجية الدول العربية حول مختلف الموضوعات.
وأشار إلى أن الاجتماع أشبه بالخلوه، يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربى.
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