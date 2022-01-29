أردوغان يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام التركية

هدد الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وسائل الإعلام التركية باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد، في خطوة ربما تكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.

وفي إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، قال أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية “الثقافة الوطنية” في تركيا ومنع النشء “من التأثر سلبا نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية”.

ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، لكنه قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد “الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية”.

وزادت تركيا خلال السنوات الماضية رقابتها على وسائل الإعلام إذ صار نحو 90 % من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.