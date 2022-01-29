نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2022 والحصول على آلاف الجواهر بسهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير free fire لعبه فري فاير أصبحت من أكثر الألعاب انتشاراً في الآونة الخيرة وأصبحت منافسة للعبة ببجي حالياً لأنها مشابها لها فالقتال وفي الاسترتيجي وحققت شهرة في اسرع وقت، ويبحث الكثيرون عن طريقة شحن جواهر فري فاير بسهولة وبدون تهكير وأيضا معرفة الطرق الحديثة لشحن جواهر فري فاير، لأنه يوجد عدة طرق آمنة يمكن لللاعبين من خلالها شحن جواهر فري فاير بإستخدام ID الخاص باللاعب، عن طريق محرك بحث جوجل وتجربة إرسال اللاعب ID لكي نحصل على مئات من الجواهر والجوائز مجانا،ً وإليكم طريقة شحن جواهر فري فاير 2022.

لعبة فري فاير من أحدث وأكثر اللعاب أثارة فاللعبة عبارة عن اللعبة تحتوي على خمسين لاعب ينزلون متفرقين في خريطة اللعبة بحثا عن الموارد والأسلحة لقتل الأعداء وللاحتماء والاختباء من الذين يعترضونهم وللبقاء كآخر شخص حي في الجزيرة يكون هو الفائز .

طريقة شحن جواهر فري فاير free fire

هناك طرق عديدة للحصول على جواهر فري فاير ومنها طرق بداخل اللعبة بدون استخدام أي تطبيق أو تهكير :

الحصول على الجواهر من خلال دعوة احد أصدقائك في اللعبة.

الشحن باستخدام بطاقات جوجل بلاي وفي خلال الفقرة القادمة سوف نقدم إليكم الطريقة.

هناك بعض الطرق الأخري ولكن هنا سنعرض لك طريقة استخدام التطبيق الرسمي للعبة فري فاير.

خطوات الحصول على جواهر فري فاير



كيفية شحن جواهر فري فاير لعام 2022 لكي نقوم بالتالي من أجل شحن لعبة جواهر فري فاير garena free fire يجب علينا إتباع الخطوات الآتية:

أولاً نقوم باستخدام المتجر جوجل بلاي GOOGLE PLAY الموجود بهاتفك الشخصي.

عليك بتحويل المتجر إلى حساب أمريكي للاستفادة بالنقاط وتجميعها وتحويلها لأي لعبة، وسوف نخبركم بالطريقة خلال الفقرة القادمة لأننا لا نحصل على هذه النقاط إلا بعد عملية التحويل وهي عملية مهمة جداً.

نقوم بعد عملية التحويل الحساب باستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط بعد كل عملية تحميل ، بأقوى العروض التي تظهر أمامك عند الدخول على التثبيت نقوم بالضغط على إلغاء.

نقوم بتحويل النقاط باستخدام الرصيد الخاص ببطاقة المتجر.

نقوم بفتح العروض الخاصة بجواهر فري فاير.

نقوم بالحصول على الآلاف الجواهر من خلال الرصيد الخاص بك بجوجل بلاي.

كيفيه تحويل المتجر إلى متجر أمريكي للعمل على شحن جواهر فري فاير

شحن جواهر لعبة فري فاير نالت إعجاب شديد من الجميع لذا يسعون دائما على التعرف على طريقة شحنها ، ولكن لابد من تحويل المتجر إلى أمريكي للعمل على شحنها من خلال: