عاجل المديرية العامة للسجون تتيح “مبادرة أعفاء السجين” وتعلن شراء نصف محكومية السجين من الحق العام

دشنت اليوم المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية أطلاقها “مبادرة أعفاء السجين” حيث تتيح تلك الخدمة لفئة محددة من السجناء من شراء نصف محكوميته، أو تمكن ذويه وأهلة من شرائهم لنص محكوميه الحق العام، وقد وضح العقيد “ماجد مدخلي” والذي يدير مكتب إدارة المشاريع بمديرية السجون، أن تلك المبادرة الكريمة تنطبق علي سجناء ذات السلوك الحسن ولديهم سوابق جيدة، واليكم تفاصيل مبادرة أعفاء السجين فتابعونا.

المديرية العامة للسجون مبادرة أعفاء السجين

انطلقت اليوم مبادرة إعفاء المسجونين بهدف إدارة الطاقة الاستيعابية للسجون، من خلال تقليص عدد السجناء الذين هم على الحق العام، وذلك بمقابل مبلغ مالي، سيؤدي ذلك إلى الحد من التزاحم بالسجون السعودية، حيث سيتم أيضًا إشراك مشاركة المجتمع ومشاركة القطاع الخاص بهذه المبادرة، حيث تعتمد هذه المبادرة الفريدة من نوعها علي الأشخاص الذين ليس لديهم سوابق، وأكدت المديرية انه لا يسمح للسجين أو أقاربه بشراء نصف العقوبة بموجب القانون العام إلا بعد أن يكون قد قضى القانون الحق العام، وذلك من خلال دفع مبلغ مالي قدره 18000 ريال سعودي سنوي، ونوهت إن تلك المبادرة تسري علي جميع السجناء الغير ناطقين للغة العربية بشروط وضوابط معينه سنذكرها بالفقرة التالية.

شروط أعفاء السجناء

اكد ماجد مدخلي أن السجون تكتظ بالعديد من سجناء الحق العام، ويجب تخفيف ذلك الاكتظاظ من خلال أطلاق “مبادرة أعفاء السجين” ووضح أن ميزانية السجين الواحدة تعود بالعائل علي الميزانية العامة؛ حيث تتراوح من 45000 ريال وحتي 50000 ريال سنوياً، مشيرا إلى أن العائد المادي من تنفيذ المبادرة يمكن أن يصل إلى 1.5 مليار ريال من ميزانية السجون بعام واحد، ومن الجدير بالذكر انه يوجد عفو ملكي للسجناء من كل عام برمضان، وأشار أن لتلك المبادرة شروط وضوابط يجب استيفاء متقدم الطلب بها:

أولاً، يجب أن يكون المستفيد من تلك المبادرة ليس من أصحاب السوابق.

سيتم تطبيق المبادرة ويستفيد منها السجين مرة واحدة أي لا يمكن التقديم لمبادرة مرة أخري.

الالتزام التام بالسجين أثناء مده حكمه بحسن السير والسلوك.

يكون السجين قد مضي نصف سجنه بالحق العام.

سداد مبلغ مالي قدره 18000 ريال سعودي عن كل سنة من محكوميه السجين.

وبذلك انتهينا من كافة التفاصيل التي أعلنتها مديرية السجون اليوم عن مبادرة أعفاء السجين.