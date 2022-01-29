رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ برقم السجل المدني

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ من أهم برامج الدعم المالي خلال الأعوام الماضية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنشاء هذا البرنامج، لتقديم الدعم النقدي للأسر السعودية الأكثر احتياجا، وذلك من خلال وضع قواعد معينة يتم من خلالها تحديد الفئات الأكثر احتياجا لهذا الدعم، وزادت عملية البحث خلال هذه الأيام بعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويأمل العديد من المستفيدين أن تقوم الوزارة بإيداع المساعدات المقطوعة بعد صدور التعديل الخاص بمستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي تم من خلاله تحديد الفئات التي تستحق الدعم المالي، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط المساعدة المقطوعة، والفئات المستفيدة من هذا الدعم.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢

تم تحديد شروط إعانات الضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهى كما يلي:-

أن يكون المستحق من مستفيدي الضمان الاجتماعي. لا يقل العمر عن ٣٥ عاماً عند التقديم على المقطوعة. أن يكون الشخص المتقدم للحصول عليها سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية السعودية، المرأة الغير سعودية المتزوجة بمواطن سعودي، كما يستثنى أبناء السعودية المتزوجة من أجنبي. تصرف كل سنتين إذا كان الشخص الذي يريد الحصول عليها لديه مصدر دخل شهري أخر ثابت. تصرف المساعدات المقطوعة كل عام، إذا كان المتقدم للحصول عليها من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولا يحصل على دعم مالي أخر من الحكومة. تكون الأولوية في الحصول عليها حسب أسبقية التقديم.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط المساعدة المقطوعة .

. الدخول من خلال تسجيل رقم السجل المدني السعودي.

تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالعرض.

مستحقي دعم مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي تستحق الدعم والرعاية وهى كما يلي:-