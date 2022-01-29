نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد والIOS في ثلاثة خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، هي لعبة قد أخبرناكوا عنها من قبل فهي من الألعاب التي تتجدد باستمرار لذلك هي دائماً على الساحة لأنها كانت من الألعاب التي ينزل لها تحديث بشكل دوري من قِبَل شركة روك ستار جيمز ROCK STAR. ولكن لا يمكننا الحديث عن كل المميزات هنا ولكن إذا أردت أن تعرف باقي المميزات فيمكنك معرفتها عن طريق متابعتنا في تلك المقالة ولعبة GTA V APK هي من الألعاب التي تعتبر من نسب الألعاب في العالم الأكثر مبيعاً وفي تلك المقالة نتحدث عن أن تلك اللعبة الجبارة أصبحت لهواتف الأندرويد أيضاً والايفون كما يمكنك أن تقوم بتحميلها بكل سهولة وللمزيد من المعلومات يمكنك متابعتنا في السطور القادمة.

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

في المقالة السابقة تحدثنا عن مقتطفات من قصة اللعبة الشهيرة التي سوف نتحدث عنها وما هي قصة اللعبة والأحداث الواردة بها. كما أننا سنتحدث عن سبب تسمية لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بذلك الاسم أيضاً:

لعبة Grand Theft Auto تحدث في عالم العصابات والأكشن والعنف.حيث أن هناك أبطال للعبة ومنهم شخص يدعى CJ الذي هو كارل جونسون الذي يعتبر البطل الرئيسي في اللعبة. شخصية كارل تقوم بمهام عديدة منها السرقة والقتل ويتم تنفيذها بناءً على تعليمات رئيس العصابة. حيث تدور اللعبة في ثلاث أماكن أولها في ثلاثة مدن في ولاية سان أندرياس التي تقع فوق مدينة لوس أنجلوس. وثانيها هي مدينة سان فييرو والتي تقع فوق مدينة سان فرانسيسكو. أما المدينة الثالثة والأخيرة فتدعى لاس فينتورس والتي تقع فوق مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

جدير بالذكر أن الشركة قد أصدرت لعبة GTA V للاندرويد في متجر ألعاب جوجل الراعي الرسمي على جوالات أندرويد لتثبيت التطبيقات والألعاب الإلكترونية. وهي الشركة المصنعة للعبة في الأساس واللعبة تطورت الآن فأصبح لها قصة وأبطال كما أنها تتميز برسوميات هائلة.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

أداء لعبة GTA V الأصلية يجعلها تتربع على عرش الألعاب مثل لعبة ببجي وماين كرافت ولكن من المعتاد أن الألعاب ذات الإمكانيات العالية مثلهم أن يكون لها متطلبات أيضا لذلك إليكم بعض النصائح التي يجب توافرها عند التحميل

أولاً يجب أن يتمتع الهاتف بمساحة خالية لكي تكفي لتثبيت اللعبة حيث أن اللعبة يصل حجمها لــ6 جيجا بايت.

كما أن الهاتف يجب أن يحتوي على ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجا لتشغيل لعبة GTA: San Andreas للاندرويد دون مشاكل في التحميل أو عوائق.

دون مشاكل في التحميل أو عوائق. من المهم أن يكون الهاتف به معالج رسوميات بجودة عالية.

إصدار الأندرويد يجب أن يكون إصدار 11 وليس أقل وعند نزول إصدار اندرويد 12 فستعمل اللعبة عليه.

الجدير بالذكر أن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تأتي بمعالج ثماني النواة.

لعبة Grand Theft Auto: Vice city

في البداية يجب أن يتم تشغيل نقطة الــWIFI في الجوال الذي ستنزل عليه اللعبة.

أولاً يجب الدخول على تطبيق جوجل بلاي Google Play.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto في الابلكيشن من خلال مربع البحث.

في الابلكيشن من خلال مربع البحث. كما أنه سوف يظهر في نتائج البحث عندك لعبة GTA V للاندرويد .

. كما ذكرنا من قبل فإن اللعبة بإصدارات متعددة حيث أن شركة روك ستار جيمز. تنتج أكثر من لعبة فستضمن نتائج البحث: لعبة GTA San Andreas للاندرويد . لعبة Grand Theft Auto: Vice city. إصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز.

سنضغط على إصدار سان أندرياس.

بعد إتمام عملية الدفع سوف نثبت اللعبة ثم يمكنك تثبيتها والاستمتاع بها.

جدير بالذكر بعد الدخول على لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ثم النزول لأسفل الصفحة سوف نجد قيمة اللعبة ب30 ريال سعودي.كما أنه يجب الإشارة على أن نتائج البحث ستضمن بعض الإصدارات المجانية ولكن ليست من ضمن إصدارات الشركة.

GTA San Andreas للاندرويد

منذ خمس سنوات تم خروج بعض الأجهزة من خدمات جوجل. مثل أجهزة هواوي ونوفا وغيرها. ومنذ إصدار ذلك القرار. أصبحت الإصدارات الجديدة منها لا تدعم خدمات جوجل. ولكن لا تقلق عزيزي القارئ فهناك طريقة مميزة لكم يمكنكم من خلالها تثبيت التطبيقات والألعاب وهي :