"الطيران المدني":حركة الطائرات في مطار الملكة علياء الدولي تسير بشكل اعتيادي

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي سلطة الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، مساء الأربعاء، إن الوضع التشغيلي في مطار الملكة علياء الدولي عادي جداً، وحركة الطائرات تسير بشكل اعتيادي.

وأشار : إلى وجود هطل للأمطار في المطار، مع إمكانية تساقط الثلوج في ساعة متأخرة من الليل.

وقال ميستو إن مدرج المطار يجب أن يكون خاليا من أي تراكمات ثلجية، ويجب أن يكون جسم الطائرة خاليا من أي تراكمات ، وفق المملكة .

وأكد جاهزية جميع المشغلين ضمن المواصفات والمعايير الدولية.