جدة - نرمين السيد - وأعربت الخارجية اللبنانية عن تضامن لبنان مع العراق حكومة وشعبا فى مواجهة الاعتداءات المتكررة التى طالته مؤخرا، مؤكدة أنها ترجو له كل الخير والاستقرار والتقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية اللبنانية تدين استهداف مطار بغداد الدولى بقصف صاروخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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