مستشار النمسا: بدء تخفيف قيود مكافحة كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى كارل نيهمر، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت أن عطلة نصف العام فى المدارس ستكون فرصة لتخفيف القيود، حيث تم تأخير موعد حظر التجول من العاشرة مساء إلى منتصف الليل.
ووعد المستشار أنه بعد أسبوع سيتم رفع قيود التحقق من شهادات التطعيم أو الشفاء من الفيروس فى المحال التجارية ومراكز التسوق، ويتبع ذلك نفس الخطوة فى المطاعم كما سوف يتم رفع التشديد عن ارتداء الكمامات تدريجيا.
وأشار المستشار إلى عودة العمل باختبار " بى سى ار " فى الفنادق وأماكن الترفيه اعتبارا من 19 فبراير المقبل، كما سوف يسمح بعدد أكبر فى التجمعات والمناسبات المختلفة من 25 إلى 50 شخصا.
ولفت إلى أنه رغم الموقف الصعب الذى تمر به البلاد فيما يخص جائحة كورونا، فإن أعداد مرضى كورونا فى المستشفيات يظل عند مستوى جيد وكذلك الأشخاص المُحتجزين فى وحدات الرعاية المُركزة.
من جانب أخر، سجلت بيانات وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت 34 ألفا و748 إصابة جديدة و16 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
يشار إلى أن النمسا وافقت على تخفيف القيود بعدما أقدمت دول أوروبية أخرى ومنها بريطانيا على نفس النهج، بعد تقارير عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى تحول كورونا من جائحة إلى مرض متوطن أقل فى الخطورة.
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