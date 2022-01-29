الدفاع الروسية: مواصلة نقل منظومات صاروخية وإعادة نشر قوات فى بيلاروس

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها تواصل فى إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية، نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات فى بيلاروس.





وقال مصدر بالدفاع الروسية فى تصريحات، نقليها وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم السبت، إنه فى إطار هذه العملية، تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوى مدفعية صاروخية من طراز "بانتسير- إس" إلى أراضى بيلاروس.

وأضاف المصدر أنه تم نقل كتيبة منظومات "بانتسير- إس" بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية فى روسيا إلى محطة التفريغ فى بيلاروس، مشيرا إلى أنه بعد التفريغ ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها، ضمن نظام الدفاع الجوى الإقليمى الموحد لبيلاروس وروسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر أن كتيبة "بانتسير- إس"، التى وصلت إلى بيلاروس، تضم 12 مركبة قتالية يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات.