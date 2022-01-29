يقدم مصرف سامبا مجموعة من منتجات التمويل ومنها منتج تمويل سامبا بدون كلفة أجل للمقيمين والسعوديين . حيث تتفهم سامبا احتياجات العملاء الحالية. وتساعد على تجاوزها بسهولة ويُسر. ولذلك صممت التمويل الشخصي الأكثر مرونة وسهولة لتغطية الاحتياجات المالية وبفترة سداد حتى 9 شهور. وبدون كلفة أجل فمن شأن التمويل أنه يمنح العميل مبلغاً صغيراً أو متوسطاً. مع إمكانية سداده في فترة زمنية قصيرة، مما يخول العميل في استخدامه لشراء سيارة خاصة، أو تأثيث منزل، أو دفع فواتير المدارس والجامعات.

تمويل سامبا بدون كلفة أجل للمقيمين والسعوديين

التمويل مجاز من قبل الهيئة الشرعية

تمويل يصل لـ 100 ألف ريال.

فترة سداد حتى 9 شهور

بدون كلفة أجل

متاحة لكل من السعوديين والمقيمين بوجود مستحقات في نهاية خدمة للعاملين في الجهات حكومية أو في القطاع الخاص.

يوجد تأمين تكافلي مجاني: حيث تسقط الأقساط المتبقية بحالة الوفاة أو العجز الطبي الدائم وفقا لشروط وأحكام بوليصة التأمين.

يوجد إمكانية الحصول على تمويل إضافي وإعادة التمويل وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم.

يوجد إمكانية الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجانًا طوال فترة التمويل طبقاً للشروط والأحكام للبطاقات الائتمانية.

شروط أهلية تمويل سامبا الشخصي

العمر 18 فبما أعلى.

الدخل 5000 ريال فيما أعلى

شهر واحد خدمه بجهة العمل فما فوق.

متاح للسعوديين

متاح للمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية خدمة للجهات حكومية والقطاع الخاص.

كيفية التقدم لطلب تمويل سامبا

الاتصال بخدمة سامبا فون على الرقم المجاني 8001241010

بادر بتعبئة نموذج الطلب في موقع سامبا الإلكتروني وسيتم التواصل معك في أقرب فرصة ممكنة.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

تعبئة طلب للتمويل الشخصي.

صورة لبطاقة الهوية للسعوديين أو إقامة سارية المفعول للمقيمين.

تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة. وبه تاريخ الالتحاق بالعمل والدخل الشهري والبدلات.

خطاب من صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب للمصرف.

للمقيمين توضيح العنوان في البلد الأصل.

إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا حول تمويل شخصي بنك سامبا بقيمة 100 ألف ريال للسعوديين والمقيمين وهو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويلبي حاجات العملاء المتعددة.