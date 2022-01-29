نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد عبر موقع وزارة الموارد البشرية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل، تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين الذين يرغبون في التقديم على الضمان المطور. يعتبر هذا البرنامج من أهم وأبرز برامج الدعم التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية. وهو موجّه لكل المواطنين المحتاجين الذين يعانون من صعوبة الظروف المعيشية ولا يمكنهم توفير كل الضروريات التي تمكنهم من عيش حياة كريمة. ويمكنهم التقديم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي استحدثتها الوزارة للمتقدمين من أجل تسهيل الأمور عليهم. من أجل ضمان وصول معلوماتهم إلى الجهات المعنية وتحقيق استفادة أكبر، كما أنّ هذا البرنامج لا يقدم الدعم الماي فحسب. بل هو يسعى لتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ويعمل على تدريبهم وتأهيلهم من أجل العمل. وسنتحدث في مقالنا هذا من خلال موقع ثقفني الإخباري عن نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل.

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

من بين أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل. ويكون ذلك من خلال منصة الضمان التي استحدثتها الوزارة بغية تسهيل الأمور على كل الراغبين في الاستفادة من المعاش الذي يقدم بشكل شهري لكل المستفيدين، ويمكن ذلك من خلال الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بالوزارة sbis.hrsd.gov.sa.

يمكن لكل المستعلمين عن نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل أن يقوموا بذلك من خلال الدخول لموقع وزارة الموارد البشرة السعودية. وتسجيل حساب جديد في حال لم يكن له حساب، مع الحرص على تدوين كتابة كل المعلومات الشخصية بدقة. مع كتابة كود البطاقة الخاص بالمستفيد، وإدراج رقم الهاتف ورقم الهوية. ثم كتابة رمز التحقق والموافقة على الشروط والأحكام، مع الحرص على إرفاق المستندات بشكل إلكتروني قبل التقديم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والأحكام. والتي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الذي تقدمه الحكومة. وأول حكم نذكره لكم هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، يستثنى من هذا الشرط كل امرأة متزوجة من سعودي. أو مطلقة أو أرملة لها أبناء سعوديين، كما يجب أن تكون للمتقدم بطاقة تنقل سارية المفعول وإقامة دائمة في المملكة.

علاوة على ذلك، لا يجب أن يكون المتقدم مقيما في إحدى دور الإيواء التي ترعاها حكومة المملكة، وأن لا تكون له أصول مالية لها قيمة عالية. كما يجب أن يلتزم بتطبيق كل متطلبات الوزارة المتعلقة ببرنامج التعليم وصحة الأبناء. مع العلم بأنّ الافراد المقيمين في الخارج لا يمنعهم ذلك من الاستفادة من المعاش، كما لا يجب أن يكون راتب العائل أكثر من 1100ريال، ولكل فرد من الأسرة 550 ريال سعودي.

حالات توقف صرف معاش الضمان المطور

تجدر الإشارة إلى أنّه هناك حالات عدّة يتم فيها يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان المطور للمستفيدين، ويكون ذلك في حالة تخلفهم عن إحدى الشروط. وفي حال لم يلتزموا بخطة التأهيل والتدريب المقدمة من الوزارة، وفي حال التأخر عنموعد تحديث البيانات عبر المنصة. وكذلك في حال تهاون المواطن في البحث عن عمل، وفي حال كان مقيما في مركز من مراكز العلاج، وأيضا إن تنازل المستحق عن راتبه.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل، كما ذكرنا لكم شروط استحقاق المعاش. وذكرنا لكم طريقة التسجيل بشكل مختصر، وتحدثنا عن الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان المطور، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.