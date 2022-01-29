طريقة التقديم في دعم ريف للأسر المنتجة 1443

طريقة التقديم في دعم ريف للأسر الريفية 1443، حيث يبحث العديد من المواطنين عن طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف الذي تم إعداده خصيصًا من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة الي المواطنين العاملون بإنتاج المحاصيل الزراعية وبالمشاريع المتعلقة بالزراعة بشكل عام، وتختار الوزارة الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول علي المساعدة المالية من برنامج ريف، من أجل مساعدتهم علي تحسين الوضع المعيشي الخاص بهم وتطوير أعمالهم التي يديرونها وتحسينها الي الوضع الأفضل، ويبحث العديد من المواطنين عن شروط التسجيل في منصة ريف من أجل الالتحاق بالبرنامج، لذا من خلال موقعنا سنوضح لكم طريقة التقديم في دعم ريف للأسر الريفية 1443.

شروط التسجيل في منصة ريف

عند وجود رغبة من المستفيدين في الحصول علي دعم منصة ريف، فيجب النظر الي توافر الشروط التالية في كل شخص حتي تتحقق الموافقة من برنامج الدعم، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج من حاملي الجنسية السعودية سواء رجال أو نساء.

يجب حمل بطاقة التنقل إذا كان الشخص الراغب في الحصول علي الدعم غير سعودي.

يشترط أن يكون الشخص لديه اهتمام بمجال الزراعة من أجل أن يهتم بالمشروع الخاص به.

يشترط ألا يقل عمر الشخص الراغب في التسجيل عن 21 سنة.

ألا يعمل الشخص بأي جهة عمل من القطاعات العامة أو القطاعات الخاصة.

ألا يتعدى دخل المستفيد من البرنامج عن مبلغ 6.000 الآف ريال سعودي.

لابد من التزام المستفيد بجميع الشروط الصحية والفنية التي يشترطها برنامج ريف.

طريقة التقديم في برنامج ريف لدعم الأفراد والأسر المنتجة

يحق لكل فرد التقديم في برنامج ريف في حالة توافر شروط التسجيل التي تم توضيحها حتي يتعرف كل شخص علي ملائمة التسجيل له، ويتم التسجيل في برنامج الدعم ريف من خلال متابعة الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع التسجيل الذي تم إعداده لجميع المواطنين وهو موقع دعم ريف.

يقوم كل مستفيد بتسجيل حساب جديد بالموقع من خلال اسم مستخدم وكلمة مرور.

ثم الانتقال الي اختيار التسجيل في برنامج دعم ريف.

تسجيل جميع البيانات الشخصية التي يحددها البرنامج، ثم الضغط علي إرسال الطلب.

ما هو المبلغ المنصرف من دعم ريف؟

أجاب برنامج ريف لاحد أسئلة المستفيدين من خلال منصة البرنامج علي توتير، بأن المبلغ المنصرف من دعم ريف يصل الي مبلغ أربعة الآف وخمسة مائة ريال سعودي بشكل شهري، أي ما يعادل في العام الواحد مبلغ أربعة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك لجميع المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط التسجيل التي يحددها البرنامج.