نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة ايقاف الهدد في جدة رسميًا عبر الأمانة العامة بجدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على حقيقة ايقاف الهدد في جدة وأيضًا الخريطة التي تتضمن الأحياء التي تم اتخاذ قرار من الحكومة السعودية بإزالتها، ولقد تم اتخاذ هذا القرار نظرًا إلى الكثير من الأسباب، ومنها على سبيل المثال عدم وجود البنية التحتية في هذه المناطق، النقص الشديد في مختلف أنواع الخدمات مثل الخدمات الصحية، التعليمية، المرافق بمختلف أنواعها، ولذلك رأت الحكومة أن الأفضل هو إزالتها وإعادة إعمارها بشكل منظم، وبالرغم من ذلك ظهرت الكثير من الأقاويل حول توقف الهدد في جدة وبات الجميع يتساءل هل توقف الهدد في جدة الآن؟ نُتابع الإجابة بعدما قُمنا بمراجعة موقع الأمانة العامة.

حقيقة ايقاف الهدد في جدة

بعدما تم الإعلان عن بدء الأمانة العامة في تلقي طلبات تعويضات الإزالة بدايةً من غدًا ازدادت التداعيات حول نوقف الهدد في جدة والبدء في النظر فقط إلى التعويضات ولكن هذا غير صحيح وكل الأقاويل المنتشرة ما هي إلا اشاعات بل الأمانة العامة مستمرة في هدد المناطق المحددة في جدة، وجاء قرار التعويضات كما يلي:

خريطة ازالة احياء جدة

تضم الخريطة الأحياء التي سوف يتم إزالتها ويُمكنك معرفتها عبر خريطة جدة حيث تحتوي المناطق العشوائية على الكثير من المواصفات السيئة التي جعلت من التخلص منها أهمية قصوى، حيث أصبحت مأوى للكثير من الخارجين عن القانون ومن لا يمتلكون الأوراق الرسمية، ومن أهم هذه المواصفات ما يلي:

لا تخضع هذه المناطق لأي تخطيط أو تنظيم.

شبكة الطرق التي تحتوي عليها ليست ممهدة، والطرق ليست واسعة بالقدر الكافي.

هناك نقص شديد في العديد من الخدمات في هذه المناطق مثل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، شبكات الهواتف، وهو ما يجعل الحياة بها صعبة.

انتشار الفقر والمرض في هذه الأحياء.

المنازل التي تحتوي عليها غير مرخصة، وغير خاضعة لمعايير البناء وهو ما يجعل الكثير منها آيل للسقوط وبالتالي هناك خطر على السكان بها.

تعويضات الأحياء التي عليها إزالة في جدة

أعلنت الأمانة العامة في جدة أن المواطنين الذين سوف يتم هدم منازلهم في جدة سوف يحصلون على تعويضات، ويمكنهم تقديم الطلبات للحصول على هذه التعويضات عبر الموقع الرسمي الخاص بأمانة جدة، وسوف يتم بدء استلام الطلبات منذ غدًا الأحد الموافق 30 يناير 2022، وجاءت الآلية كما يلي:

وتم الإعلان أن قيمة التعويضات التي سوف يتم الحصول عليها تختلف من مواطن إلى مواطن آخر، لأن المواطن الذي يوجد لديه وثيقة رسمية لامتلاك الأرض سوف يحصل على تعويض عن الأرض وعن الأنقاض، والمواطن الذي لا يمتلك وثيقة رسمية لامتلاك الأرض سوف يحصل على تعويض عن الأنقاض فقط، كما تم الإعلان عن الخطوات المطلوبة لتقديم الطلب، والمستندات الواجب رفعها عبر الموقع.