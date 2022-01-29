أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور المنتصر

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور المنتصربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ منصور المنتصر بن علي المنتصر، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد الشيخ يحيى منصور المنتصر وإخوانه، والشيخ هشام عبدالملك المنتصر عضو اللجنة الدائمة الرئيسية مسؤول الشباب والطلاب، والدكتور خالد عبده المنتصر وكافة آل المنتصر بمحافظة ريمة في هذا المصاب.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الذي يُعد من كبار مشائخ مديرية السلفية، وله إسهاماته في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين، مؤكداً أن رحيله مثل خسارة فادحة على قبيلته خاصة ومحافظة ريمة والوطن عامةً.

وأبتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".