واشنطن: ملتزمون بالتعاون مع الإمارات في حماية أراضيها

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم السبت، إن واشنطن ملتزمة بالتعاون مع دولة الإمارات في حماية أراضيها.

وذكر أوستن، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "استقبلت يوم أمس سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة في البنتاغون لمناقشة هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الإمارات، والتي تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وتهديد القوات المسلحة الأميركية والإماراتية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية".

وأضاف: "عبرنا عن إدانتنا الشديدة لهجمات يومي 17 و24 يناير في الإمارات، كما عبرنا عن التزامنا بالتعاون مع الإمارات في حماية أراضيها".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقبل الصاروخين الباليستيين، استهدف هجوم الحوثيين مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بمنطقة مصفح الصناعية وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني، كما أصيب 6 أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.

ودان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي استهدفت دولة الإمارات، داعيا في بيانه لضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة.