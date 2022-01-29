توجه إلى واشنطن لـ«قطع رأس الحية»‏.. القبض على رجل هدد حياة بايدن

جدة - نرمين السيد - وجه جهاز المخابرات الأمريكية، اتهامات لرجل من ولاية كنساس الأمريكية، يزعم أنه تلقى تعليمات من ‏الله بالسفر إلى العاصمة واشنطن للإضرار بحياة الرئيس الأمريكى، جو بايدن.‏





وتم اتهام سكوت ريان ميريمان، الذى يعمل مقاول بناء، بتوجيه تهديدات ضد الرئيس الأمريكى، وفقا لوثائق المحكمة التى حصل عليها موقع "ديلى بيست".

وعثر وكلاء الاستخبارات الأمريكية على ميريمان فى ساحة انتظار فى هاجرستاون بماريلاند، فى 26 يناير الجارى، بينما كان فى طريقه من إندبندنس، كانساس إلى العاصمة واشنطن، بناء على شكوى جنائية.

وأثناء حديثه مع العملاء فى ساحة انتظار السيارات، أظهرت وثائق المحكمة أن ميريمان قال إنه تلقى تعليمات من الله بالسفر إلى عاصمة الأمة "لقطع رأس الأفعى فى قلب الأمة"، بحسب تعبيره.

وفى وقت لاحق، أبلغ سكوت ريان ميريمان وكلاء المخابرات أن لديه رسالة لإيصالها إلى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، وأنه سينصحه بأن الناس سئموا الانقسام فى البلاد، ويجب أن يعودوا إلى الله.

وأفاد عملاء الخدمة السرية فى الشكوى إنهم عثروا على مجلة فيها ثلاث علب من الذخيرة، بالإضافة إلى منظار رصد فى حقيبة ظهر ميريمان.

وهدد ميريمان أحد وكلاء الاستخبارات الأمريكية قائلا له: "أنا قادم من أجلك أيها اللعين".

وفى الفترة من 25 و27 يناير الجارى، نشر سكوت ريان ميريمان، سلسلة من رسائل التهديد عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى، أشار فيها إلى أن بايدن هو "المسيح الدجال"، بينما شبّه عميل الخدمة السرية بالشيطان "لوسيفر".

وفى 27 يناير، اتصل ميريمان بلوحة مفاتيح البيت الأبيض، ووجه تهديدات ضد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الأمر الذى دفع عامل الهاتف إلى الاتصال بالخدمة السرية، التى تحدثت بعد ذلك مع ميريمان فى ساحة انتظار السيارات فى كانساس.

وتم احتجاز سكوت ريان ميريمان فى وقت لاحق، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.